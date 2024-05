Liceo Cairoli specialista in cinese. Corsi e certificazioni con il Confucio

Un polo didattico per lo studio della lingua e della cultura cinese. È quello che prevede l’accordo siglato tra l’istituto vigevanese Cairoli, guidato da Alberto Panzarasa, nel quale da quattro anni è attivo, nella sezione linguistica, il corso di cinese, e il professor Fu Haifeng, direttore dell’istituto Confucio dell’università statale di Milano. "Con questo accordo – spiega il dirigente scolastico del Cairoli – avremo collaborazione per offrire ai nostri studenti la possibilità della certificazione linguistica e avremo la possibilità di contare sulla presenza di esperti per tenere corsi di approfondimento gratuiti sulla lingua, sulla grafia e sugli origami. Il nostro obiettivo – conclude Panzarasa – è quello di creare una sorta di ponte per un dialogo interculturale e di proporre ai nostri studenti, ma anche a tutta la città, delle attività culturali che abbiano come obiettivo lo scambio linguistico".

Il Cairoli, che ha sede nello storico palazzo di metà Ottocento nell’omonima via, ha proposto il corso di cinese per la sua sezione linguistica, avviata accanto agli storici indirizzi Classico e Scientifico, nell’anno scolastico 2020-21 e oggi coinvolge 10 classi per un totale di 189 studenti. Dal nuovo anno scolastico le classi saranno due in più.

Da settembre è stato programmato uno stage linguistico della durata di due settimane, che si svolgerà a Pechino, riservato agli studenti delle classi terze e quarte.Per quest’anno le spese di trasferta saranno a carico degli studenti ma dal prossimo anno, proprio grazie a questa collaborazione, ci sarà la possibilità di avere accesso alle borse di studio messe a disposizione proprio dall’istituto Confucio di Milano e chi avrà la possibilità di usufruirne dovrà sostenere soltanto i costi di viaggio.