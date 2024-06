L’estate “Sexy magica“. Ecco Sarah Toscano:: "Paura di salire sul palco?. Macché, non vedo l’ora"

"Lei si chiama Sarah, ha vinto Amici". Chi avrebbe mai detto a fine settembre 2023 che la città di Vigevano sarebbe salita alla ribalta nazionale grazie all’allora diciassettenne - la maggiore età l’ha raggiunta proprio all’interno del talent show di Maria De Filippi - Sarah Toscano? Lei sicuramente no, il pubblico se ne è convinto strada facendo. Un ep, dal titolo ‘Sarah’ uscito da poco e una serie di date live - dopo il ‘Rock me pride’ del 15 giugno a Roma, ci saranno ‘Noisy Naples’ a Napoli il 4 luglio, ‘Fiera Milano Live’ a Rho il 16 luglio, ‘Atrincontra’ ad Atri il 24 luglio e il Red Valley Festival a Olbia il 17 agosto -: da quando ha vinto il programma di Canale 5 - Sarah Toscano si è classificata prima tanto nella categoria Canto quanto nella classifica generale -, la giovanissima vigevanese non si è mai fermata.

Sarah, cosa è successo da metà maggio a oggi?

"Mi sono immersa in un mondo tutto nuovo, bellissimo, dove conosco tantissime persone ogni giorno, dove vivo di musica e vivo di quello che mi piace fare. Mi fermano spesso e mi chiedono ‘Ma non sei stanca? Non ti vuoi riposare?’ e la mia risposta è sempre ‘No’. Sarà che ho appena iniziato, ma adesso me la sto vivendo benissimo. Sono felice, immersa in un sacco di lavoro da fare, però è quello che voglio fare".

Hai qualche paura?

"Troppe. Ogni tanto penso a qualcosa di non positivo, però perché pensarci? Adesso sta andando bene. E’ chiaro che ti viene da pensare al futuro, a cosa succederà dopo. Adesso abbiamo tutti i riflettori puntati addosso e dopo? Cosa succede? Non lo so, non si può sapere perché non è una cosa prevedibile e quindi certe paure sul futuro le ho".

La tua è stata definita la vittoria di chi ha fatto un percorso all’interno della scuola di Amici. Ti senti un diamante grezzo? La Sarah di adesso rispetto alla Sarah che ha iniziato il talent show com’è?

"Sono molto fiera del percorso che ho fatto, perché ho visto i miglioramenti io stessa e di solito noi siamo gli ultimi a percepire i nostri passi in avanti. Non cambierei nulla di quello che è successo, di quello che ho fatto, perché mi ha fatto crescere e arrivare dove sono".

Parliamo del presente e del futuro: avremo nuova musica?

"Certamente. Avremo nuova musica, non si sa ancora quando ma adesso appena ho un attimo libero vado in studio e inizio a fare qualcosina di nuovo".

Quale è la canzone del tuo ep ‘Sarah’ che ti piace di più cantare?

"Ogni volta in cui canto ‘Sexy Magica’ mi diverto, però vorrei poter cantare ‘L’ultima volta’ perché secondo me è bellissimo. Sono proprio felice, fiera di quel brano e vorrei poterlo portare in giro e farlo sentire a tante persone anche dal vivo. Anche ‘Voilà’ quando la canto mi fa emozionare".

Hai dei gesti portafortuna prima di salire sul palco?

"Sono ossessionata dai profumi e ad Amici quando c’era il giorno della puntata, mi mettevo sempre lo stesso profumo. Che mettevo solo per la puntata. Tant’è che una volta ero andata in studio, non l’avevo messo e ho chiamato una ragazza della produzione dicendo ‘Voi dovete mandarmi a casa a prenderlo perché altrimenti oggi mi va malissimo’. Però non volevano, perché non si poteva tornare in casetta e ho obbligato le ragazze della produzione ad andare a prenderlo e portarmelo. Poverine, mi dispiace (ride, ndr). Il problema è che adesso non c’è più quel profumo, non esiste più. Io non so come fare".

Quest’estate sarai sul palco per alcune date live: più paura o impazienza?

"Ma quale paura? Adesso non vedo l’ora, magari quando ci avvicineremo ai concerti un po’ di ansia mi verrà. Anche al Future Hits di Roma non vedevo l’ora di salire sul palco, l’unico momento di paura che ho avuto è stato dieci minuti prima di iniziare. Ma poi mi è subito passato, quando mi sono messa a cantare mi sono tranquillizzata".

Hai sempre giocato a tennis e hai anche sempre cantato: lo sport e la musica sono due grandi passioni per te. Cosa sceglieresti tra la vittoria al Roland Garros e quella al Festival di Sanremo?

"Sanremo tutta la vita. Gioco a tennis da quando avevo quattro annimi allenavo tanto, ho giocato un sacco di tornei. Però non ho mai voluto vedere nel tennis la mia vita. Io sono tanto competitiva sul campo, troppo forse in modo negativo, e la prendevo troppo male. Rimanevo veramente malissimo quando perdevo una partita".

Cosa rispondi a chi ti dice che sei fragile, che sei ancora una ragazzina?

"Dico che hanno ragione. Ho diciott’anni, sono fragile, sono una ragazzina. E’ vero. Però lo vedo come un vantaggio: essendo così giovane, mi sono già immersa in questo mondo e ho tempo per crescere".