“Le Vele“ festeggia vent’anni anti-disagio: "Saremo ancora più presenti sul territorio"

Diciotto dipendenti, 60 collaboratori, 10.632 ore erogate e 314 allievi formati solo nel 2023 a Pavia e Garlasco. È il mini bilancio de “Le Vele“ che ieri ha festeggiato i vent’anni di attività. Era il 5 aprile 2004 infatti quando 7 docenti per rispondere all’aumento della dispersione scolastica creavano un’associazione per aiutare i ragazzi che vivevano un disagio.

È cominciato così il lungo viaggio che ha portato “Le Vele“ a essere nota per i corsi professionalizzanti per operatori Asa e Oss. "Nel 2016 a Garlasco – ha spiegato la direttrice Livia Andolfi (nella foto) – abbiamo creato un istituto dove, dopo un percorso di tre anni più un quarto di qualifica, si raggiunge il diploma di operatore grafico e operatore di trasformazione alimentare per disabili. Inoltre si è aggiunto il “Centro ability“ dedicato ai disabili che intendono perfezionarsi nel settore tecnico, finanziati dalla Regione". Arrivata ai vent’anni “Le Vele“ "vuole essere sempre più presente nello sviluppo del territorio. Abbiamo siglato un accordo con un Its di Cremona per dare ai nostri ragazzi l’opportunità prevista dalla nuova riforma: un percorso di 4 anni più 2, che possono essere terminati con un terzo di Università e arrivare alla laurea. Le aziende della filiera tecnologica avranno un ruolo centrale, offrendo allo studente due anni di stage prima di assumerlo".

Un altro progetto è la realizzazione dei punti di facilitazione digitale, che serviranno ad aiutare i cittadini meno avvezzi a destreggiarsi con la tecnologia.

M.M.