Le scuole medie nel segno di Milani. Record di adesioni e di premiati

Record di adesioni per la terza edizione del concorso per le medie del Pavese “Mino Milani – Come è bella l’avventura“ sostenuto dalla famiglia Milani con le nipoti Marcella e Maria Piera, e dall’Ufficio scolastico provinciale. Oltre 150 i partecipanti, con una larga predominanza di composizioni scritte ma anche con disegni, podcast e filmati multimediali. I migliori sono stati premiati con libri d’avventura e gli autori arrivati al primo posto nelle diverse categorie anche con un abbonamento annuale per l’ingresso gratuito ai musei di Lombardia e Valle d’Aosta.

Per le classi prime, sul gradino più alto del podio Arianna Bianchi, della 1A della Leonardo da Vinci di Pavia con “È tutta colpa di Aristotele“. Seconda Corinne Quattri, classe 1H del plesso di Zinasco dell’Ic Manzoni di Cava Manara con “Jennifer e l’Isola Tartaruga“; terzi Giorgio Bertelegni, Cesare Carlo Cassi, Giulia Domini, Leonardo Gandolfi della prima A dell’istituto di Varzi con “La leggendaria scoperta del braccio di San Giorgio“.

Per le seconde, il primo premio è andato a Fortunata Campailla, 2D di Rivanazzano Terme, con “La nostra storia, la nostra avventura“; seconda Elisa Lasku, 2A di Garlasco, con “Detesto“; terza Viola Capurso, 2A di Villanterio con “Wicked House“.

Per le terze, primo premio a Eleonora Russo, 3I della Casorati di Pavia con “Due vite oltre il dipinto“; secondo Sebastiano Alberto Rossa, 3I dell’istituto Manzoni di Cava Manara, plesso di Zinasco, con “Alla ricerca della ricchezza segreta del Muscon“; terza Irene Zighetti, della III A di Rivanazzano Terme, con “Dall’alto“.

Per il miglior podcast premiate Beatrice Boschi e Viola Perella della 3A da Vinci con “L’avventura nel villaggio dell’anima“. Miglior lavoro multimediale: Matteo Bertoli Legnani e Leo Giulio Rovida, della 1A Leonardo da Vinci con “Tornerò a prendere il mio posto“. Premio per il fumetto a Gloria Cipriani e Viola Cesari, della 2B di Chignolo Po con “L’oggetto magico“. Il premio podcast in ricordo di Antonio Azzolini a Bianca Boiocchi e Jacopo Biscaldi, della 1G della da Vinci con “Luchino nel regno di Bard“. Premio speciale in ricordo di Enrico Barberis a Marianna Mazzariello, 2C di Garlasco, “Un frammento alla volta“.

M.M.