Lavori in dirittura alla cupola Arnaboldi. Pronta a rinascere

Il luogo della contrattazione commerciale, presto tornerà ad essere il centro economico di Pavia. Grazie al contributo di Fondazione Cariplo si stanno concludendo i lavori di riqualificazione della cupola Arnaboldi costati circa 600mila euro. Al termine dell’intervento tra piazza del Lino e Strada Nuova ci sarà un infopoint dei cammini di cui Pavia è “Crocevia d’Europa“, uno spazio multifunzionale, dedicato a startup e spazi per coworking operativi 24 ore su 24, la sede operativa di Pavia Sviluppo e, non da ultimo, un ristorante dedicato alla promozione delle eccellenze pavesi e lombarde la cui gestione sarà assegnata tramite un bando. Commissionata nel 1878 all’ingegnere milanese Ercole Balossi, dall’allora sindaco, il conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga, la struttura è nata dalla volontà di costruire un luogo dove poter dare atto alla contrattazione commerciale. Il nuovo salone del mercato è stato concepito dall’ingegnere come un palazzo, occupato nella parte centrale da una piazza ottagonale, sormontata da una cupola in vetri. A breve al piano terra ci sarà l’infopoint e al piano superiore gli spazi per il coworking e una sala da 50 posti utilizzabile per presentare progetti e attività promozionali o per altri eventi, salette per videoconferenze, incontri di affari o formazione. Non appena il palazzo tornerà a essere vissuto, si pensa che gli spiacevoli recenti episodi di microcriminalità siano un ricordo.