Lavori al ponte sul Po. Treni e auto limitati. Un piano anti-disagi

C’è già molta preoccupazione per le conseguenze viabilistiche dei lavori alla ferrovia sul ponte sul Po di Bressana Bottarone, programmati per la prossima estate e che provocheranno disagi dall’inizio di giugno a fine settembre. Ieri in Prefettura si è tenuta una riunione del Tavolo interistituzionale della viabilità provinciale, presieduto dal prefetto Francesca De Carlini, con il commissario straordinario di Rfi per l’opera Chiara De Gregorio, il presidente della Provincia Giovanni Palli, i sindaci dei Comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone e Cava Manara, oltre al questore, al comandante provinciale dei carabinieri, al comandante della Polstrada e a rappresentanti dei vigili del fuoco e di Areu, di Anas e delle società delle autostrade A7 Milano Serravalle e Itp A21.

Entro il 15 marzo Rfi fornirà uno studio sui flussi di traffico in base al quale potranno essere meglio definite le modalità delle limitazioni al transito stradale sul ponte, che per i lavori alla ferrovia sottostante potrà essere consentito solo a una corsia. Anche la circolazione ferroviaria sarà a binari alternati, sospesa per limitati periodi con mezzi sostitutivi sulla tratta Pavia-Voghera in entrambe le direzioni.

Stefano Zanette