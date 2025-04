Si ammala di leucemia a 3 anni, guarisce e ora cammina per chi lotta ancora: la storia di Eduard Cristea

Pavia, 28 aprile 2025 – “Un’occasione per ricambiare tutto l’aiuto che ho ricevuto quando ho avuto la leucemia e per dare a un altro bambino una possibilità di vita migliore”. Eduard Cristea, 16 anni, sintetizza con un sorriso e poche parole l’impresa che ha compiuto sabato, quando ha percorso a piedi i 34 chilometri che separano Goldthorpe da Wakefield, in Gran Bretagna per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione amici del sorriso che opera al San Matteo e si occupa dei bambini ricoverati in oncoematologia.

Anche Eduard è stato uno di quei pazienti, si è ammalato di leucemia quando aveva 3 anni e, racconta “da solo non avrei potuto farcela”. Grazie a tutta l’équipe sanitaria e ai volontari da 11 anni è guarito, ma anche ora che si è trasferito oltre la Manica continua a pensare a Pavia. Per questo sulla piattaforma gofundme nei mesi scorsi ha lanciato una raccolta fondi. Obiettivo ottenere 600 euro per i progetti degli Amici del sorriso. La colletta, partita un po’ in sordina, cresceva ad ogni passo compiuto da Eduard accompagnato dall’amico Ashton Bell. Alla fine sono stati raccolti 652 euro che l’associazione destinerà alla realizzazione di un progetto di ortoterapia.

“È stato un viaggio incredibile – racconta Eduard all’arrivo stanco, ma sempre sorridente -. Questa raccolta fondi non sarebbe stata possibile senza il sostegno della mia famiglia, degli amici, degli insegnanti e di tutti gli altri. Non ho voluto intraprendere questo viaggio nel tentativo di far sentire bene me o chiunque altro. Mi sono messo in gioco con il mio migliore amico Ashton Bell che mi ha enormemente aiutato per ogni bambino che soffre di leucemia. Il pensiero di raccogliere fondi per migliorare la loro infanzia mentre soffrono di questa orribile malattia ha fatto muovere le mie gambe”. E l’ultimo ringraziamento di Eduard è andato all'associazione “Amici del sorriso”: “È stato un piacere raccogliere fondi per voi e avere la possibilità di pagare per quello che avete fatto per me quando ho avuto la leucemia. Spero di partecipare ad altri progetti e raccolte fondi in futuro”