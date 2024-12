L’associazione Life onlus allarga i suoi orizzonti

L’orizzonte si allarga. “Life Onlus“ di Vigevano, l’associazione che da 38 anni si occupa della prevenzione e della diagnosi precoce delle neoplasie, amplia la sua offerta. Da gennaio si occuperà infatti anche della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il progetto nasce da un’inziativa del Rotary Vigevano-Mortara del quale era stato socio il professor Rino Nava, primario di Cardiologia e poi attivo con l’Associazione vigevanese per la lotta contro l’infarto che aveva fondato. E proprio il “Pogetto cuore Rino Nava“ contribuirà al nuovo impegno di Life con 20mila euro ai quali si aggiungeranno i 50mila della Fondazione Banca del Monte. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di apparecchiature, un ecografo e gli holter pressori e cardiaci. Poi il progetto proseguirà col solo sostegno della generosità dei cittadini. Per il momento l’attività si concentrerà in due pomeriggi e al sabato mattina coinvolgendo 6-7 medici.