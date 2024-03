L’artista Michela Alesi mostra le sue creazioni

Le riviste patinate sono la materia prima che Michela Alesi, classe 2001, seleziona, ritaglia e trasforma in nuove immagini sensuali ed enigmatiche. "Le creature dei miei collage - dice l’artista - trovano una nuova dimensione grazie alla scomposizione e alla trasformazione di tutti quegli elementi che, intrappolandole usualmente nelle pagine patinate della moda, le omologano facendone individui senza più identità. Una cura e una considerazione particolari vengono date soprattutto alla figura femminile che nei miei collage viene glorificata al pari di un’eroina o di una divinità e che equipaggio con elmi e corazze in modo che possa fronteggiare le avversità di una quotidianità ancora troppo prevaricante nei suoi riguardi". Non a caso proprio l’8 marzo alle 18 nello Spazio Discover Pavia sarà inaugurata la mostra “Anime di carta“ della paper artist Michela Alesi. "Valorizziamo un’artista cittadina e celebriamo la Giornata internazionale della donna" dice l’assessore al Turismo Roberta Marcone. M.M.