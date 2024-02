L’area cani chiusa per danni L'area di sgambo per cani di via Molino è chiusa per riparare le tubazioni d'irrigazione danneggiate dai cani. Nuovi interventi sono previsti, ma si dovrà attendere almeno dieci giorni. La Polizia locale sta cercando di identificare i responsabili dei danneggiamenti. L'area era stata inaugurata nel 2018 e recentemente era stata oggetto di lavori di miglioramento. La chiusura ha suscitato un'interpellanza da parte di una consigliera di Forza Italia.