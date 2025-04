Lando ucciso da un malore in moto. Gli amici raccolgono aiuti per la madre

"Nostro fratello Lando se n’è andato la notte del 6 aprile per un malore mentre guidava la moto". Gli amici di Alberto Ricca, detto Lando, morto a 56 anni, hanno avviato una raccolta fondi su Gofundme. "Da anni – scrivono Fabio Bracone e Fabio Galvan – Alberto si prendeva cura della madre anziana e gravemente malata, che necessita di aiuto costante. Il denaro raccolto sarà utilizzato per assisterla e curarla. “Angels Never Die“, si legge sull’immagine celebrativa caricata sulla piattaforma con la foto di Lando, iscritto all’Hells Angels Moto Club di Cremona. In soli due giorni sono stati donati 6.500 euro da 60 sottoscrittori. Il traguardo, 7.500 euro, potrà essere superato già domani su www.gofundme.com-f-aiutiamo-la-mamma-di-lando.