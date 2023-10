Ladro esagitato bloccato con il taser

"C’è un ladro nella mia proprietà". La telefonata è di una persona di Crema che nella notte di domenica si era svegliata per alcuni rumori e aveva visto un ladro che stava cercando di entrargli in casa. Immediato l’arrivo di una pantera della polizia di Crema. I quattro agenti hanno cercato di fermare il ladro, un marocchino di 26 anni, pregiudicato e residente Casaletto Vaprio, ma l’uomo non ne voleva sapere di farsi arrestare. Dapprima se l’è presa col padrone di casa e poi si è scagliato sui poliziotti. Alla fine uno degli agenti ha estratto un taser e ha sparato allo straniero, mettendo fine alla colluttazione. Il 26enne è stato messo in guardina. Ieri mattina in tribunale il giudice ha convalidato l’arresto e condannato il marocchino a un anno e quattro mesi.