Ladri portano via l’impianto fotovoltaico lasciato nel cantiere

Quando gli operai sono tornati nel cantiere per installare l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’abitazione, in fase di ritrutturazione con il bonus del 110%, non hanno più trovato né i pannelli, né l’inverter e nemmeno l’accumulatore. Tutto sparito, rubato nell’arco di più giorni e notti, forse da qualcuno che aveva notato il materiale stoccato, in attesa di essere installato. Un colpo facile, nella casa momentaneamente disabitata proprio per i lavori in corso, con il proprietario che nel frattempo vive altrove e che è stato avvisato del furto solamente quando è stato scoperto. Sull’accaduto è stata sporta denuncia alla locale stazione dei carabinieri, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili.