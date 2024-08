Pavia, ladri all'Itis Cardano: rubati 4 computer dall'aula informatica

Pavia, 24 agosto 2024 - Ladri di computer nell'aula informatica dell'Itis Cardano. Erano le 3.15 di oggi, sabato 24 agosto, quando è scattato il sistema d'allarme dell'Istituto tecnico in via Verdi, al Ticinello, a Pavia. I malviventi avevano i minuti contati, ma evidentemente avevano pianificato il furto e la fuga, forse conoscendo l'interno del plesso scolastico e avendo calcolato quindi i tempi per riuscire comunque a prendere quel che interessava prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.

Hanno forzato una porta di servizio, facendo scattare l'antifurto, e si sono ugualmente introdotti nell'edificio scolastico, andando subito nell'aula informatica, dalla quale hanno rubato 4 computer. Con il bottino si sono quindi allontanati facendo perdere le proprie tracce: non c'erano più quando sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che accertata l'effrazione e verificato che all'interno non ci fossero più i malviventi, oltre a diramare le ricerche dei fuggitivi hanno effettuato il sopralluogo dando il via alle indagini sull'accaduto.

E' invece della mattinata precedente, tra le 8 e le 12.30 di ieri, venerdì 23 agosto, un altro furto, in questo caso in abitazione, messo a segno a Vigevano, in viale Montegrappa. Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i ladri hanno forzato la porta dell'ingresso principale e hanno quindi messo tutte le stanze a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. Non hanno trovato soldi in contanti, accontentandosi di portare via il poco oro tenuto in casa, una catenina e tre anelli, per un valore non quantificato.