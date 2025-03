Ladri in due bar, via fondocassa e sigarette

Hanno approfittato del giorno di chiusura del bar e dell’uscita di casa dei proprietari, che hanno l’abitazione sopra al locale. I ladri l’altra sera hanno messo a segno in un colpo solo un duplice furto in piazza Unità d’Italia. Prima sono entrati nell’abitazione al primo piano, mettendo tutto a soqquadro e rubando contanti e gioielli d’oro per un valore non ancora quantificato. Poi sono scesi al pianoterra, nel bar “Maria Caffè“, hanno frugato nel locale e trovato le banconote lasciate come fondocassa, per un importo non ingente. Il doppio furto è stato scoperto dai proprietari al rientro, quando hanno chiamato i carabinieri, subito intervenuti per effettuare un sopralluogo e avviare le indagini.

Diverse le modalità di un altro colpo, sempre ai danni di un bar, alla periferia di Pavia, in località Fossarmato: nella notte tra lunedì e ieri i ladri hanno preso di mira il distributore automatico di sigarette che si trova all’esterno del bar-tabaccheria “La piccola sosta“ e lo hanno scassinato, rubando tutti i pacchetti di sigarette che sono riusciti a prendere. Indagano i carabinieri.