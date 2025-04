Ristorante palestinese: seconda spaccata notturna

Ancora una spaccata notturna. Nemmeno il tempo di riparare la vetrata della porta, che qualcuno ha pensato bene di abbatterla nuovamente. Non c’è pace per il ristorante di cucina palestinese I Nazareni. A nemmeno due settimane di distanza da un tentativo di furto da parte di un ladro che aveva provato a sfondare l’ingresso senza riuscirci, la notte tra mercoledì e giovedì la razzia nel ristorante di via Gasparo da Salò è riuscita. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza appare un malvivente che scaglia una sedia di ferro prelevata dal plateatico esterno contro la vetrata.

Il malvivente ha trafugato la cassa, che poi è stata ritrovata svuotata a poca distanza, e un tablet. Il titolare si è detto preoccupato che possa trattarsi di un gesto a sfondo politico. I primi riscontri delle indagini, affidate ai carabinieri, fanno tuttavia propendere per un furto compiuto da criminalità comune.

La notte tra il 12 e il 13 aprile scorso era finito nel mirino dei malviventi non solo il ristorante I Nazareni, ma anche Dukka, in via Musei, e Nativo in via San Faustino. In tutti i casi, il modus operandi prevedeva vetrine infrante, anche a martellate, e furto di tablet e fondocassa (il locale Nativo in sei mesi ha subito quattro spaccate). Non è chiaro se l’autore sia lo stesso. A dire di più saranno gli accertamenti.

B.Ras.