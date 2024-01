Ladri forzano una finestra e setacciano un’abitazione. Addio a 400 euro e a monili d’oro dal valore affettivo

Erano usciti per poche ore in pieno pomeriggio, quando sono rientrati hanno trovato la casa messa a soqquadro. Era stata presa di mira dai ladri l’abitazione indipendente di via Massara, dove ci sono altre villette e palazzine. I ladri sono entrati in azione tra le 15 e le 18, molto probabilmente all’imbrunire, quando la luce comincia a calare. Con la casa libera, dopo aver forzato la finestra della cucina si sono introdotti nell’abitazione che non è protetta da antifurto e hanno portato via 400 euro oltre a monili d’oro come anelli e catenine che avevano un importante valore affettivo. Quando la famiglia è tornata, ha trovato la terribile sorpresa. Tutto era stato messo a soqquadro, i ladri avevano messo le mani ovunque per cercare soldi e preziosi. Sul posto i carabinieri di Landriano, che stanno indagando per arrivare ai responsabili del furto.