Ladri di rame in azienda smontano i quadri elettrici. Costi ingenti per il ripristino

Non hanno preso di mira un capannone dismesso bensì il magazzino di una ditta in piena attività. Non per rubare merce o macchinari, ma solo il rame dai cavi, portati via smontando i quadri elettrici. Così hanno causato all’azienda un danno con relativi costi di ripristino dell’impianto, certo più ingenti del valore del bottino. I ladri sono entrati in azione nel fine settimana, dopo la chiusura del venerdì pomeriggio e prima della riapertura del lunedì mattina, in una ditta in viale Industria forzando il cancello d’ingresso e introducendosi così nel magazzino. Il furto è stato denunciato lunedì alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini.