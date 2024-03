Ladri all’assalto tra Oltrepò e Lomellina

Le modalità sono molto simili come pure la refurtiva, anche se ad agire sono con tutta probabilità ladri diversi, singoli malviventi o bande di più persone. Entrano in azione soprattutto nel pomeriggio, anche con la luce del sole, approfittando dell’assenza dei proprietari per saccheggiare le case in cerca di oro e contanti.

Erano circa le 18 di domenica quando i carabinieri di Voghera sono stati chiamati in via Dell’Ospizio, dove i padroni di casa, al rientro dopo essere stati assenti dalle 8 per tutta la giornata, hanno trovato forzato il portoncino d’ingresso. Nel sopralluogo dei militari è stata accertata l’effrazione, ma il furto era stato già consumato probabilmente da alcune ore, con i responsabili ormai fuggiti con il bottino. I ladri hanno messo la casa a soqquadro in cerca di tutto quello che di valore ci potesse essere e hanno trovato e portato via circa 500 euro in contanti e diversi gioielli d’oro, per un valore complessivo ancora da quantificare.

Uno scenario purtroppo frequente, che solo il giorno prima si era verificato ancora nel territorio di competenza della Compagnia di Voghera dei carabinieri, chiamati a intervenire, sabato pomeriggio, alla frazione Valverde del comune di Colli Verdi. Un’altra casa indipendente violata dai ladri che hanno forzato la porta d’ingresso e rovistato in tutte le stanze, senza trovare contanti ma portando via parecchi gioielli d’oro, anche in questo caso per un bottino dal valore che deve ancora essere quantificato.

A Sannazzaro de’ Burgondi, invece, i malviventi non sono riusciti a entrare in un’abitazione in via Dell’Olmo: forzando una finestra hanno fatto scattare l’allarme dell’impianto antifurto e se ne sono andati a mani vuote.

S.Z.