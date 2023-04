Ladri al kartodromo Addio a un furgone con a bordo sei motori

Ladri al kartodromo, fuggiti con un furgone e con tutto il suo prezioso contenuto: 6 motori e vari pezzi di ricambio per go-kart, oltre a diversi attrezzi e 100 euro in contantI. Il furto è stato messo a segno martedì sera, denunciato nel pomeriggio del giorno successivo alla Stazione dei carabinieri di Bressana Bottarone della Compagnia di Stradella. A sporgere la denuncia è stato l’autista del furgone, residente a Recanati (Macerata), anche se il mezzo risulta intestato a una società con sede in Svizzera. Per rubare il furgone i ladri sono entrati nel kartodromo di Castelletto di Branduzzo e hanno prelevato il mezzo dal box dove si trovava. Indagini in corso da parte dei carabinieri sul furto che pare messo a segno da malviventi specializzati del settore motoristico.

S.Z.