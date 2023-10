Laboratori teatrali ogni settimana in auditorium contro la violenza di genere

Un laboratorio teatrale dedicato a tutte le fasce d’età con l’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza di genere. È la proposta avanzata dalla consigliera di Forza Italia Helena Bologna che ha chiesto al Comune la disponibilità dell’auditorium per una sera da dicembre e sino all’8 marzo quando è prevista la rappresentazione teatrale frutto del lavoro di quei mesi. La mozione sarà discussa nel Consiglio comunale di giovedì mattina. Il progetto di chiama “Io rEsisto“ ed è stato messo a punto da Evelyn Pezzella, coordinatrice provinciale di “Azzurro Donna“. "Abbiamo pensato ad un laboratorio aperto a tutti e a titolo gratuito – spiega Bologna –. Pensiamo che il contrasto alla violenza di genere sia una tematica trasversale che vada oltre il colore politico e per questo siamo fiduciosi circa il fatto che il progetto vada in porto". U.Z.