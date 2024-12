L’abbraccio di Unicef ai soci del mercato coperto: ci avete salvato

Un diploma di benemerenza e una medaglia per i soci della cooperativa che gestisce il mercato coperto. Il dono è arrivato dal comitato provinciale Unicef di Pavia come ringraziamento per il gesto compiuto a settembre, quando il comitato è stato costretto a sgomberare lo spazio che occupava per lasciare il posto al cantiere e si è trasferito in un altro messo a disposizione dalla cooperativa. "Abbiamo voluto organizzare un momento di rigraziamento – ha detto Mimmo Damiani di Unicef – per la stima che ci lega a tutti i soci del mercato coperto. Hanno mostrato una grande generosità nei nostri confronti mettendoci gratuitamente a disposizione uno spazio più grande e più bello di quello che occupavamo". Se la cooperativa non si fosse messa a disposizione, il comitato Unicef sarebbe rimasto senza casa. "Con il diploma riconosciamo il valore del legame che unisce il comitato provinciale Unicef di Pavia ai soci del centro commeciale di piazza della Vittoria". M.M.