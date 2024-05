La tragedia in cascina. Malore mentre lavora. Agricoltore non ha scampo

e Stefano Zanette

SEMIANA (Pavia)

Un malore improvviso lo ha colto ieri mattina mentre, come ogni giorno, era al lavoro a Semiana. Per Paolo Taccone, 53 anni, agricoltore, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto prima che i soccorsi potessero predisporre il trasporto in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. Forse era intento a trasportare carichi pesanti. L’uomo, che abitava nella vicina Sartirana, era al lavoro all’interno della Cascina Favina di Semiana quando ha accusa il malore che gli sarebbe stato fatale. I soccorsi sono stati allertati subito e sul posto sono intervenute l’automedica ed una ambulanza della Croce Rossa di Mede. Considerata la gravità del quadro clinico del cinquantatreenne è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Alessandria che purtroppo però non ha potuto effettuare il trasporto perché Paolo Taccone è spirato poco dopo.

Non ci sarebbero dubbi sul fatto che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Alla Cascina Favina sono comunque intervenuti, come avviene normalmente in situazioni del genere, gli ispettori della Ats di Pavia ed i carabinieri della Compagnia di Voghera che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Non rischia invece la vita, ma gravi conseguenze permanenti un operaio di 60 anni rimasto ferito ieri mattina nello stabilimento del Gruppo Donelli, in via Pacchiarotti a Voghera. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento, ma le conseguenze sono state gravissime: l’operaio si sarebbe tagliato un braccio con materiale di vetro. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, ma per le molto critiche condizioni del ferito l’ambulanza lo ha poi trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Pur non risultando in pericolo di vita, la ferita da taglio all’arto superiore sarebbe tale da comportare l’amputazione o comunque il rischio di conseguenze permanenti. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 9.30 di ieri e oltre ai soccorsi sanitari sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Voghera e gli ispettori dell’Ats di Pavia competenti per gli infortuni sul lavoro. Come sempre in simili circostanze dovrà essere verificato il rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.