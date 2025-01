"La sicurezza va affrontata senza proclami"

L’attenzione torna sul tema sicurezza. Accade all’indomani della notizia della riduzione dell’orario di esercizio dei Postamat cittadini, dalle 7 alle 22, deciso dall’azienda dopo una serie di tentativi di furto e dopo la sottrazione di alcune decorazioni dall’albero di Natale che era stato allestito in piazza Ducale. A prendere posizione è il gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“ attraverso il suo portavoce Piero Marco Pizzi. "Questi episodi – dice – non fanno altro che alimentare nei cittadini la percezione di una città sempre meno sicura. Per questo è lecito chiedersi come venga gestita la sicurezza a Vigevano e quali misure concrete siano state messe in atto per la prevenzione di queste situazioni. Questa combinazione di eventi rischia di sminuire il valore del nostro patrimonio e la dignità della nostra comunità. Come gruppo civico – aggiunge Pizzi – ribadiamo la necessità di affrontare con serietà e con urgenza la tematica relativa alla sicurezza magari evitando proclami di facciata e concentrandosi su interventi concreti che siano visibili ai cittadini. Proprio alla luce di queste ultime situazioni, che si uniscono a molte già segnalate nel recente passato, invitiamo le istituzioni, le forze dell’odine e cittadini stessi a unire le forze per riportare a Vigevano un clima di serenità e decoro che la nostra città merita".

Nei giorni scorsi Poste Italiane aveva annunciato la riduzione degli orari di attività degli sportelli Postamat a seguito di una serie di tentativi di furto che non solo hanno messo in difficoltà l’attività degli uffici ma, in alcuni casi, hanno creato danni rilevanti alle strutture che li ospitano con una inevitabile ripercussione sui servizi offerti alla clientela.

Umberto Zanichelli