La scuola per acconciatori sbarcherà in viale Trivulzio

Dopo l’addio al Cfp, il Comune di Codogno trova altre vie per promuovere la formazione professionale. Durante l’ultima seduta di Giunta ha infatti stipulato un contratto d’affitto con il Centro Artistico Lodigiano Acconciatori Misti Ed Estetica (Calam) e dunque la sede degli ex uffici dell’area delle vecchie Cantine Cooperative, ora rase al suolo, di viale Trivulzio, diventerà la nuova location di una scuola per la città e la Bassa. L’accordo durerà sei anni e il canone annuo a favore del Comune sarà di 15 mila euro. I corsi inizieranno a settembre 2024, nel ramo cucina e ristorazione.

A breve quindi il Calam si insedierà nel sito a due passi dalla stazione ferroviaria ed inizierà con l’orientamento e, tra alcuni mesi, con le iscrizioni. Sono circa 140 gli studenti provenienti dalla Bassa che frequentano ora il Calam a Lodi i quali dunque potranno fare tappa a Codogno. Lo scorso giugno, il Comune aveva dichiarato chiusa l’adesione al Cfp, iniziata nel 1995: ha prorogato la convenzione fino al 31 dicembre per una questione tecnica ma dichiarandosi non disponibile alla trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale Consortile (Asfol).