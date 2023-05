La Rsa aumenta le rette Rischio di tagli ai servizi

I tempi sono maturi. Maggioranza e opposizioni apriranno il confronto sulla possibile realizzazione di una nuova casa di riposo visto che, dopo 8 anni, il bilancio della Multiservizi che gestisce la struttura si è chiuso con un passivo di 430mila euro. Servirà un ritocco delle rette, ferme da 12 anni, in ragione del 10%, non senza ripercussioni sugli ospiti. Il risultato è stato determinato dall’enorme aumento delle spese energetiche, ma anche dalla crescita degli ospiti e dalla complessiva obsolescenza della struttura a fronte del contributo del Comune, un milione e 800mila euro, che non è più sufficiente. Se non crescerà di almeno mezzo milione, fa sapere il direttore della Multiservizi Andrea Deplano, all’aumento delle rette, oggi tra le più basse della provincia, farà seguito anche un ridimensionamento del servizi. In più la necessità di una struttura con una maggiore ricettività è dettata dalla lista d’attesa: 310 persone per 107 posti, quasi tutti occupati da anziani non più autosufficienti.

U.Z.