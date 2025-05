La politica piange Carlo Pizzi. Assessore nella Giunta Bonecchi

La politica piange la scomparsa di Carlo Pizzi (nella foto), socialista, ex consigliere comunale e assessore. Pizzi si è spento a 78 anni. Era stato assessore nella Giunta del sindaco Valerio Bonecchi tra il 1996 e il 2000 e poi consigliere comunale per diversi mandati. Proveniva dalle file del Psdi. "Era prima di tutto un galantuomo – ricorda Bonecchi – Si è sempre dedicato con passione e impegno al bene della città". Pizzi si era occupato di Lavori pubblici e Urbanistica. A lui si deve l’idea, che però non trovò realizzazione concreta, di spostare la stazione oltre la Statale 494, nella zona del casello 10, evitando che la città venisse divisa in due a ogni passaggio dei convogli a causa dei numerosi passaggi a livello interni, rendendo più agevole il raddoppio della Milano-Mortara ancora da venire. Le esequie si svolgono alle 11 in San Pietro Martire.

U.Z.