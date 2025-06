I ladri fanno irruzione nel garage. Spariscono due caschi da moto

Furto in pieno giorno, nel garage di un palazzo condominiale in via Pasteur a Vigevano. Il proprietario se ne è accorto nel tardo pomeriggio di martedì, quando ha chiamato i carabinieri, intervenuti verso le 18 con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano. I militari hanno accertato l’effrazione: i ladri avevano infatti forzato la saracinesca per introdursi nel garage, commettendo quindi furto aggravato. E hanno portato via due caschi da moto, per un valore non quantificato, ma non particolarmente ingente. Nel garage non c’era evidentemente altro di più prezioso da rubare e si sono accontentati, anche perché proprio l’obiettivo preso di mira non poteva far immaginare agli stessi malviventi un bottino molto più ricco. Non sono però infrequenti le incursioni nei seminterrati condominiali con cantine e garage, dove i ladri possono agrire più indisturbati che non nelle abitazioni, con serrature più facili da scassinare. E a volte possono persino essere gli stessi condomini a fare sgarbi ai vicini, se i rapporti sono tesi e si tratta di ritorsioni mascherate da furti. S.Z.