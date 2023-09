La lite scoppiata nel bar finisce con un naso rotto. Denunciato un italiano

È probabile che non saranno più amici, dopo che uno ha rotto il naso all’altro ed è stato denunciato per lesioni. L’aggressione è scaturita da una lite tra un italiano di 28 anni e uno straniero di 32. I due si erano ritrovati al bar. Al termine di numerose bevute, pare che l’italiano abbia ingaggiato un diverbio con lo straniero. I due sono usciti dal locale e lì è cominciato uno scontro a calci e pugni. Ad avere la peggio è stato lo straniero, che ha riportato la frattura del naso e lesioni a una gamba. Sul posto, oltre a un’ambulanza che ha prestato le cure al 32enne, anche i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e denunciato il 28enne per lesioni personali aggravate.