La diffida dei vigili della Uil: "Rispettate la lotta sindacale"

Una diffida all’Amministrazione dal porre in essere strumenti che tendano a vanificare l’efficacia della lotta sindacale è stata inviata ieri al comandante di viale Resistenza Flaviano Crocco e agli assessori Matteo Pezza (Personale) e Rodolfo Faldini (Polizia locale). A spedirla il coordinatore della Polizia locale della Uil Giovanni Latiano (nella foto), che di recente ha proclamato uno stato d’agitazione per problemi che la categoria accusa da anni e il blocco degli straordinari dal 29 settembre al 29 ottobre. "Il blocco degli straordinari – spiega Latiano – non vuol dire non occuparsi di un incidente se l’orario di lavoro sta finendo. Venerdì dal pomeriggio alla sera era prevista una manifestazione dei Fridays for Future e il cambio di pattuglie è avvenuto in corsa. Facendo cominciare il servizio alle 19, la pattuglia arrivata in Borgo Ticino per sostituire quella in servizio ha impiegato alcuni minuti, costringendo i colleghi allo straordinario".

La vertenza cominciata in estate, dopo una prima apertura ha subìto uno stop, tanto che la Uil aveva proclamato uno sciopero in occasione dell’odierna CorriPavia. La Commissione nazionale di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha costretto la categoria a rimandare la protesta, troppo vicina a uno sciopero nazionale dei Sì Cobas. E il braccio di ferro continua.

M.M.