La Consulta dei giovani arriva in Consiglio. Verrà messa ai voti

Un organismo che abbia come obiettivo quello di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa del paese. La Giunta di Cassolnovo, guidata dal rieletto sindaco Luigi Parolo, ha messo a punto il regolamento per la Consulta per i giovani che verrà discusso e messo ai voti nel Consiglio comunale di dopodomani. L’organismo, riservato a ragazzi tra i 18 e i 25 anni, sarà composto da cinque membri: tre indicati dalla Consulta delle associazioni e due nominati direttamente dai ragazzi. Alle riunioni parteciperà, senza diritto di voto, un volontario del servizio civile universale che si occupa di progetti in paese.

La sede sarà in biblioteca: ciascun componente assumerà il ruolo di coordinatore per un anno, di raccordo con l’Amministrazione comunale. Le cariche saranno assegnate con un’assemblea preliminare. L’obiettivo è fare in modo che la Consulta proponga iniziative destinate ai giovani, offra pareri su quelle del Comune e lavori per avvicinare e coinvolgere i giovani nella vita amministrativa del paese. Il mondo dei social sarà uno dei canali principali per veicolare il flusso di informazioni riguardanti anche bandi, corsi di formazione e attività di natura culturale.

U.Z.