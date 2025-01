La città dei cammini si mette in marcia: "Venite con gli animali"

Si mette in marcia “Pavia città dei cammini“. Primo appuntamento alle 9,30 di domenica, ritrovo davanti alla basilica di San Pietro in Ciel d’oro. Con una camminata lenta, ma ricca di storie e aneddoti, attraversando monumenti e palazzi del centro storico e il fiume Ticino, si arriverà alla chiesa di Santa Maria in Betlem in via dei Mille. Ad attendere i partecipanti ci sarà una selezione di prodotti tipici del Pavese. Prossimo appuntamento domenica 2 marzo.

"Iniziano come promesso le camminate mensili della “Pavia città dei cammini“: sono 12 cammini che attraversano il nostro Comune e vogliamo che i pavesi li conoscano meglio – ha detto Angela Gregorini, assessora al turismo –. Da qui è nata l’idea di organizzare un appuntamento mensile che permetterà di scoprire i diversi percorsi e i monumenti che si trovano sulla strada, nonché di degustare i prodotti del nostro territorio grazie a un piccolo rinfresco rigenerante offerto a fine tragitto. Si parte domenica 2 febbraio con la Via di Sant’Agostino. E, chi ha un animale, lo porti a camminare".