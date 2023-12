La casa a pezzi. Il sindaco Polla:: "Interverremo"

ROMANENGO (Cremona)

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Romanengo alla denuncia avanzata ieri da Arduino Mauri sulla casa comunale in gestione all’Aler dove i due fratelli Mauri vivono da cinquant’anni, prima con i genitori e adesso da soli, e dove da tre anni la situazione è sempre più precaria.

"La zona comprende otto appartamenti di proprietà comunale. Si tratta di abitazioni piuttosto vecchie – conferma il primo cittadino Attilio Polla – e sappiamo di alcuni problemi, mentre altri li apprendiamo dal giornale. Tutto il complesso è oggetto di risanamento. Stiamo provvedendo perché sappiamo di problemi, per esempio dei tetti. Anche ieri sono cadute due tegole e interveniamo per evitare rischi e problemi. Quel che non sappiamo è che questo affittuario ha la muffa in casa perché non possiamo entrarci. Ho visto soltanto le foto. Lo invito a venire in Comune e a portarci una dettagliata esposizione di quel che c’è in casa e che cosa va riparato. Poi penseremo noi con i nostri tecnici a intervenire".

"Certamente provvederemo, e in tempi accettabili – promette il sindaco – Ma c’è da sottolineare anche un fatto importante. A questi due fratelli è stato prospettato tre anni fa il trasferimento in una casa più piccola ma di certo più moderna e, per quanto vengo a sapere, più salubre. Ma non hanno voluto accettare. Si facciano avanti, ci dicano che cosa serve nella casa e il Comune farà la propria parte".

Pier Giorgio Ruggeri