Kalczynska. In mostra libri d’artista

Una mostra che raccoglie una parte dei libri d’artista ed è un’occasione per conoscere Alina Kalczynska (nella foto). Si inaugura alle 17 di oggi nel salone teresiano della biblioteca universitaria “Alina Kalczynska, libro d’artista“, un corpo di opere che coprono il periodo che va dall’inizio degli anni Ottanta fino al 2021 (orari da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato 8,30-13,30. Ingresso gratuito). Di origine polacca, che a Cracovia si è diplomata all’Accademia di Belle Arti e poi si è trasferita a Milano dove ha conosciuto il marito Vanni Scheiwiller, lo straordinario editore d’arte e di poesia, Alina Kalczynska realizza libri dagli anni Ottanta. Il percorso espositivo inizia infatti con tre xilografie e un rilievo per il libro del 1981 “Il poeta ricorda“ di Czeslaw Milosz - grande poeta polacco, Premio Nobel 1980 - e prosegue con un criterio cronologico, mostrando un corredo di incisioni, matite colorate, collage che ornano e interpretano preziosi libri di grandi autori come Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Eugenio Montale e Clemente Rebora.

Si tratta di veri e propri libri d’artista, dove immagine e parola hanno pari importanza. È questo il caso delle opere realizzate con i testi autografi di Alda Merini, Luciano Erba, Mary de Rachewiltz e Kengiro Azuma, per citarne alcuni tra i più felici e preziosi. Una sezione della rassegna riguarda la Puglia e la Terra d’Otranto, luogo di lunghi soggiorni estivi, dove Kalczynska traduce la sua personale fascinazione in un lavoro inesausto di acquarello, in libri che sono esemplari unici. In mostra anche incisioni originali di artisti polacchi “All’Insegna del pesce d’oro“ e 18 piccoli libri-cartelle che raccolgono opere originali dei migliori grafici polacchi. C’è inoltre il raro volume “Joannes Paulus II, Homo via Ecclesiae. Il Magistero sociale di Papa Wojtyla“, una scelta antologica di scritti di Papa Giovanni Paolo II, con due sculture-medaglie in argento sulla copertina, realizzate da Alina Kalczynska.

M.M.