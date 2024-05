Isola ecologica di via Ceresio. Lavori in dirittura d’arrivo

La raccolta porta a porta di vetro e lattine dovrebbe scattare dall’estate. È l’effetto del completamento dei lavori del nuovo centro di raccolta di via Ceresio, atteso a breve, che consentirà di ricevere il materiale e farà sparire le campane per la raccolta ancora disseminate in città. Il termine ipotizzato per la chiusura del cantiere è l’inizio del mese prossimo, visto che gli interventi hanno subìto un rallentamento a causa del maltempo delle scorse settimane. Una volta ultimato il centro di raccolta osserverà orari più estesi rispetto ad oggi e sarà aperto anche il sabato pomeriggio. Per quanto riguarda le nuove modalità di raccolta del vetro e dell’alluminio Asm Isa fornirà ai condomini i contenitori dedicati, così come farà per le utenze familiari. Sarà una distribuzione inevitabilmente scaglionata. La nuova area di raccolta è attrezzata anche per raccogliere il verde ma questo ulteriore step è atteso per il 2025. Grazie a queste nuove modalità Asm Isa prevede un miglioramento dei dati complessivi della raccolta differenziata che ha superato il 62% ma è ancora lontana dagli obiettivi perseguiti. U.Z.