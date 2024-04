Irruzione nella notte alla media. Preso computer e un piano allagato

Hanno agito nel cuore della notte con l’obiettivo di racimolare del contante i ladri che, nella notte tra martedì e mercoledì a Vigevano, hanno preso di mira la scuola media “Bussi“ di via Decembrio, a poche decine di metri da piazza Ducale. I malintenzionati sono entrati da una porta secondaria forse lasciata di proposito aperta e, una volta all’interno, si sono messi alla ricerca dei soldi. Anziché ciò che cercavano hanno trovato un computer portatile, che hanno sottratto. Ma che evidentemente sarà più complicato trasformare in banconote. Così, anche come gesto di sprezzo, prima di andarsene hanno aperto tutti i rubinetti dei bagni del piano terreno e chiuso gli scarichi: l’effetto è stato quello di provocare il completo allagamento del piano tanto che mercoledì le lezioni sono state sospese per consentire al personale scolastico di ripristinare la situazione. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

U.Z.