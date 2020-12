Pavia, 12 dicembre 2020 - I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma dopo circa mezz'ora si sono dovuti arrendere. E' morta sul posto la donna, di 68 anni, investita da un pirata della strada mentre percorreva in bici via Folperti, verso le 20. Sul posto, per i rilievi, sta procedendo la polizia Locale del Comune di Pavia. Il Suv nero, pare un Toyota Rav4 visto anche da testimoni, avrebbe lasciato sul posto dell'investimento alcune parti di carrozzeria e anche la targa anteriore: da parte dei vigili è massimo il riserbo sugli accertamenti in corso, ma sarebbe solo questione di tempo per riuscire a rintracciare l'automobilista responsabile di omicidio stradale con omissione di soccorso per fuga dal luogo dell'incidente.

© Riproduzione riservata