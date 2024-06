Investita da una moto sulle strisce pedonali. È grave al Policlinico

Stava attraversando il Lungoticino Sforza, all’altezza della Battellieri Colombo, quando è stata investita da una moto Bmw GS di grossa cilindrata. La cinquantacinquenne è stata trasportata in l’ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo. La dinamica dell’investimento riferita da chi ha lanciato la richiesta di soccorsi al 112, ieri mattina poco prima delle 9.30, aveva fatto inviare i mezzi in codice rosso, temendo conseguenze gravissime per la vittima, rimasta a terra sull’asfalto. Non era invece in pericolo di vita, anche se per il violento urto con la moto e per la successiva caduta a terra, sbalzata ad alcuni metri dal punto dell’impatto, ha riportato ferite comunque gravi, con sospette fratture al vaglio degli accertamenti clinici in corso in ospedale.

Oltre ai soccorritori sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, dal vicino Comando appena dopo la curva di viale Resistenza. La dinamica dell’accaduto è ancora formalmente in fase di accertamento, anche se non sembrano esserci molti dubbi sulla responsabilità del motociclista che avrebbe investito la donna a piedi mentre attraversava il viale alberato sulle strisce pedonali, almeno dalla prima ricostruzione dell’incidente.

Il tempo necessario prima per prestare i soccorsi alla vittima dell’investimento, poi per i rilievi sul posto, ha mandato in tilt la circolazione con lunghe code sia dalla rotatoria di Porta Garibaldi sia dal semaforo al Ponte della Libertà, con il caos viabilistico amplificato dai contemporanei lavori stradali, iniziati proprio ieri mattina, con la chiusura al transito del Ponte Coperto.

Stefano Zanette