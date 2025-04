Investe madre e bimbo in bicicletta sulle strisce. Poi fa perdere le tracce

La Yaris grigia è stata descritta da più persone che hanno assistito all’investimento della bicicletta e chiamato subito i soccorsi, mentre l’auto ha proseguito la corsa verso Pavia. L’incidente è successo ieri verso le 17.30 in via Gravellone, all’incrocio con via Po verso la frazione Rotta. Proprio sulle strisce dell’attraversamento semaforico è stata investita la bicicletta con in sella una trentaduenne nigeriana che trasportava il figlio di 9 anni. Entrambi sono stati soccorsi dai mezzi di Areu arrivati in codice rosso, per le riferite gravi condizioni. Nessuno dei due è poi risultato in pericolo di vita, ma sono comunque stati trasportati entrambi al San Matteo in ambulanza. Nel frattempo i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto, hanno raccolto le molte testimomianze sull’accaduto e poi iniziato a vagliare le immagini delle telecamere stradali per individuare la targa e risalire così all’automobilista pirata, che dovrà rispondere di omissione di soccorso. I soccorsi alla donna e al figlio sono comunque scattati tempestivamente, grazie alla presenza di diverse persone.

Stefano Zanette