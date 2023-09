Inventa un incidente per mettersi in malattia

Ha finto d’essere stato urtato da un’auto pirata per assentarsi dal lavoro. L’incidente sarebbe accaduto in orario quasi serale, quando è stato richiesto un intervento della polizia locale per l’investimento di un pedone con fuga del veicolo. Sul posto gli agenti hanno trovato un extracomunitario residente a Voghera, il quale riferiva di essere stato coinvolto mentre transitava sull’attraversamento pedonale in via Zanardi Bonfiglio. Cinque giorni era stata la prognosi in pronto soccorso, ma a questo referto ne seguivano altri che consentivano all’uomo di assentarsi dal proprio lavoro, per oltre un mese percependo la malattia dall’Inps. Gli agenti però, insospettiti, con i filmati di videosorveglianza hanno scoperto che non c’era stato nessun urto. Lo straniero è stato denunciato per simulazione di reato e truffa allo Stato.