Invasione inevitabile della corsia riservata. Sanzioni a raffica

Qualcuno ha presentato ricorso al giudice di pace, altri hanno chiesto l’annullamento alla Polizia locale, altri ancora alla Prefettura. Tutti per la medesima infrazione: aver invaso una corsia preferenziale di bus e taxi. Peccato che, per uscire da un parcheggio o fare inversione in piazzale Ghinaglia, non ci sia altra soluzione: si deve invadere la corsia. E la telecamera di sicurezza non perdona. "Se uno arriva al parcheggio, deve per forza invadere la corsia riservata – dice un’automobilista – Io ho preso una multa mentre facevo manovra per andare in direzione borgo. Si vede nettamente nella foto". E non è un caso isolato. In qualche famiglia sono arrivate sanzioni prese con quattro auto differenti, altri invece hanno ricevuto tutte le multe prese a novembre in giorni diversi, commettendo la stessa infrazione, e ora aspettano quelle di dicembre. Il problema è cominciato dopo la riqualificazione del piazzale dove sono stati realizzati tratti di marciapiede, un’aiuola spartitraffico prima dell’ingresso sul ponte e la rotatoria all’intersezione con via Dei Mille e via XX Aprile.

M.M.