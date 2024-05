"Invaderemo la città con una marea di colori". Torna il “Pavia Pride“

"Invaderemo per l’ottava volta con una favolosa marea colorata la città. Il Pavia Pride 2024 invita todes (termine che indica ogni persona, ndr) a scendere in piazza contro l’indifferenza e la violenza e per la pace. Quest’anno, nell’elaborare il documento politico non abbiamo avuto dubbi: è prioritario un risveglio delle coscienze perché Pavia, il nostro Paese e il nostro mondo diventino un posto più accogliente. Le brutali aggressioni omobilesbotransfobiche dell’ultimo anno unite all’attuale clima politico e bellico ci costringono a sentirci parte attiva nella lotta comune per i diritti umani". Cecilia Bettini, presidente di Coming-Aut Pavia, l’associazione che dal 2005 promuove i diritti e il benessere della comunità Lgbti+ del territorio pavese. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Pavia e del Comune, percorrerà le vie del centro sabato 1 giugno con partenza alle 16 (concentramento alle 15 in piazzale ponte Ticino). Il corteo percorrerà Strada Nuova, piazza Castello, via Santa Maria delle Pertiche, corso Cairoli, via Defendente Sacchi, per arrivare in piazza Leonardo Da Vinci, dove si terranno i discorsi di rito dal palco. L’allestimento della parata è stato realizzato in ottica ecosostenibile dalle persone volontarie di Coming-Aut. La giornata si concluderà, dalle 21, col tradizionale Pride Party gratuito, con Moira dj, al Caffè Teatro di Strada Nuova. M.M.