Intelligenza Artificiale e Imprese a Pavia: Esperti a Confronto al Ghislieri

"Ogni progresso necessita di pesi e contrappesi da parte di politica e società per non deragliare in un parossismo fine a se stesso". Lo ha sottolineato Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria e presidente di Marchesini Group, ieri mattina al Collegio Ghislieri di Pavia nel suo intervento all’evento “AI & Robotics Conference 2023“, organizzato da Assolombarda con Sea Vision e Rta Robotics, nell’ambito delle iniziative per l’anno di Pavia Capitale della cultura d’impresa. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sugli aspetti etici del ricorso ad intelligenza artificiale e robotica. "In azienda, noi ricorriamo agli algoritmi dell’AI - ha detto ancora Maurizio Marchesini - sia per la manutenzione predittiva delle nostre macchine che per migliorare i sistemi di visione e ispezione utilizzati durante i cicli di confezionamento dei prodotti farmaceutici e cosmetici, oltreché per rendere più intelligente la robotica necessaria a movimentare i prodotti sulle nostre linee. Se i risultati, che noi stiamo già apprezzando, saranno nell’ottica di migliorare la qualità della produzione e liberare gli esseri umani da incarichi ripetitivi a favore di un lavoro, appunto, più umano, perché negarci questo progresso?", precisando i "pesi e contrappesi" necessari. "L’Intelligenza Artificiale e la robotica - ha sottolineato Stefano Rebattoni, vicepresidente di Assolombarda e AD di Ibm Italia - costituiscono temi centrali per Assolombarda poiché le imprese del nostro territorio sono oggi impegnate a realizzare progetti di trasformazione digitale, per incrementare la propria efficienza e competitività". S.Z.