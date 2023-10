Insulti razzisti a Lys Gomis: “Non giudico Voghera, gli imbecilli sono ovunque”

Milano, 05 ottobre 2023 – “Sono fiero di esser nero italiano e di Cuneo…non giudico Voghera perché gli imbecilli sono ovunque…”.

A scriverlo oggi sul suo profilo di Facebook è Lys Gomis, 34 anni, calciatore di origini senegalesi e di cittadinanza italiana, che in passato ha giocato una stagione anche in serie A con il Torino. Gomis attualmente milita nel Pont Donnaz, formazione valdostana che partecipa al campionato di serie D.

Ieri il Pont Donnaz ha affrontato in casa la Vogherese. Un incontro movimentato finito in parità, 2-2, e con un dopopartita burrascoso durante il quale Gomis (che era in panchina) è stato espulso.

Ora però il portiere, con un posto su Facebook, sostiene di essere stato oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi giunti da Voghera. “Sono fiero di esser un negro…in una società dove dire “negro di mer.. tornatene in gabbia” allo stadio si può...io lotterò sempre contro le discriminazioni vedere un signore insultare per il colore della pelle un calciatore è una vergogna”.

“Io padre di una bimba che è frutto di un’unione di due culture, quella italiana è quella senegalese, lotterò con tutte le mie forze perché siamo tutti uguali…chi è del sud chi è del nord chi è nero chi è bianco chi è giallo…chi è disabile…il razzismo è una vergogna e non deve passare per una cosa da stadio…oggi a fine partita è stato tutto assurdo...”.

“Si va avanti - conclude Gomis - credo fortemente in questa squadra…ringrazio i miei compagni che si sono stretti a me”.