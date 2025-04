Installato un postamat. Meno disagi

È stato necessario poco meno di un anno mezzo, ma la richiesta del sindaco di Parona, Massimo Bovo, allora vicesindaco, è stata accolta e attuata da Poste Italiane che hanno attivato lo sportello elettronico nella sede di piazza Nuova. Si tratta di un servizio che va incontro alle esigenze della cittadinanza che, dopo la chiusura della filiale del Monte del Paschi, avevano a disposizione solo il Bancomat della Crédit Agricole (gli uffici sono stati nel frattempo chiusi) che non sempre è stato in grado di far fronte alle necessità di un paese intero con tutti i disagi che ciò provoca. Così si era pensato ad una soluzione alternativa che le Poste hanno soddisfatto dando soluzione ad un problema che in paese era decisamente sentito e del quale l’amministrazione comunale si era fatta da subito portavoce sino alla sua soluzione. U.Z.