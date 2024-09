Inquinamento del torrente. Arrivano sei condanne. In cinque vengono assolti

Cinque persone e una società condannate, quattro persone e un’altra società assolte, nell’ambito del processo per l’inquinamento del torrente Coppa a Casteggio. Le accuse, a vario titolo e dunque non tutte contestate alla totalità degli imputati, erano inquinamento ambientale, abuso d’ufficio e violazioni della legge sulla responsabilità amministrativa.

La società AB Mauri, che produce lieviti a Casteggio, è stata condannata a 150mila euro con pena accessoria di sei mesi di reclusione.

Sono invece tutti stati condannati a un anno e quattro mesi di reclusione per il capo A di imputazione, con sospensione condizionale della pena, Stefano Bina, all’epoca a capo di Pavia Acque e presidente del Cda di Ato, Claudia Fassina già responsabile risorse idriche della Provincia, Marco Devenuto legale rappresentante della società Ab Mauri, Piero Pasturenzi già procuratore speciale della Ab Mauri e Nestor Edgardo Cabrol, già procuratore speciale con delega all’ambiente di Ab Mauri. Assolti la società Pavia Acque, Nicola Tizzoni dipendente di Asm Voghera, Vittorio Mura, procuratore speciale con delega all’ambiente di Ab Mauri, Lorenzo Ferrandini, procuratore di Pavia Acque con l’incarico di direttore tecnico e Roberta Scotti dell’ufficio tecnico di Ato.

Le contestazioni si riferiscono a fatti risalenti al periodo tra il 2015 e il 2019. Secondo le accuse, reflui industriali che per gli inquirenti sarebbero provenuti da Ab Mauri, sarebbero stati sversati nel torrente Coppa attraverso il depuratore di Casteggio.

A causa tuttavia di una quantità di elementi inquinanti non rispettosa dell’autorizzazione concessa ad Ab Mauri, il depuratore non sarebbe stato in grado di filtrare tali reflui in modo adeguato: di conseguenza, le acque del torrente si erano inquinate con conseguenti morie di pesci, colorazioni particolari e cattivi odori.

N.P.