Innovazione e competenze. Rossini è il presidente degli imprenditori pavesi

"Il percorso era già stato tracciato dalla presidenza de Cardenas, con il piano strategico e le sue leve di sviluppo sul capitale umano, le infrastrutture, la sostenibilità. Da qui partiamo, con una visione positiva e un approccio progettuale". Sono le prime parole di Tommaso Rossini, amministratore delegato di Rta e Rta Robotics di Marcignago, nel suo nuovo ruolo di presidente della sede di Pavia di Assolombarda. L’elezione è stata ratificata ieri dall’assemblea degli industriali pavesi, rinviata di due settimane per la tragica morte di Nicola de Cardenas, lo scorso 26 gennaio in un’escursione di scialpinismo sulle pendici dell’Etna. Una tragedia che ha impedito il già programmato passaggio di consegne, con il nome di Rossini scaturito dalla consultazione di tutte le imprese pavesi da parte dei “saggi“ incaricati (Alberto Cazzani, Franco Bosi e Renato Ravicino). "Pavia ha le potenzialità – ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda – per continuare a svolgere, con Milano, Monza Brianza e Lodi, un ruolo di primo piano nell’economia italiana. Nel complesso contesto geopolitico attuale, sostenere la competitività di imprese e territorio è tra le sfide cruciali. Sono certo che Rossini, a cui vanno i miei migliori auguri, saprà continuare il lavoro portato avanti da Nicola de Cardenas".

La relazione di Rossini si è incentrata sui temi dell’innovazione e delle prospettive future legate agli ambiti in cui il territorio già esprime valore e attrattività, ma anche sulla necessità di affrontare criticità e nodi. "L’ecosistema dell’innovazione pavese è il cardine della nostra visione per il futuro di Pavia – ha sottolineato Rossini –. Attorno ad essa si concentrano competenze, specialità, spirito e cultura d’impresa, per questo dobbiamo lavorare per fare in modo che questo patrimonio possa esprimersi al meglio, attrarre e generare impresa. Abbiamo territori e distretti che si trovano in un periodo molto complesso, legato a dinamiche sui mercati internazionali e a problemi strutturali che abbiamo intenzione di affrontare insieme".

Su proposta del presidente Rossini, sono stati eletti i tre presidenti di zona della sede di Pavia di Assolombarda: per il Pavese Alessandro Matera (Infineon Technologies Italia), per l’Oltrepò Paola Centonze (Itp) e per la Lomellina Massimo Martinoli (Caimar). Completano il team: Paolo Fedegari (Fedegari Group), Pietro Chèrié Ligniere (Eni - Raffineria di Sannazzaro), Stefano Maggi (LabAnalysis), Marco Salvadeo (Opportunity) e Lucrezia Scotti (Riso Scotti).