Infortunio nel cortile della ditta Colpito da un pesante infisso

Un femore rotto e altre contusioni per il titolare della Seat Flor, che si occupa di fiori, rimasto ferito ieri mattina nel cortile della ditta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, arrivati sul posto insieme ai soccorsi e ai tecnici dell’Asst di Crema, poco dopo le 9 nell’azienda che si trova affacciata sulla Paullese una ditta esterna era incaricata di cambiare gli infissi. I nuovi serramenti sono stati posizionati su un bancale a un paio di metri di altezza, dove avrebbero dovuto essere prelevati per poi essere installati.

Mentre i dipendenti della ditta esterna stavano compiendo questi lavori, il titolare della Seat Flor, un cinquantenne, è uscito dall’azienda per verificare come i lavori procedessero. Si è quindi avvicinato a dov’erano sistemati gli infissi. In quel momento sul bancale erano posizionati tre pesanti serramenti. Il primo è stato prelevato per essere posizionato e probabilmente la manovra ha fatto muovere gli altri due. Uno di questi è caduto di sotto e ha colpito il titolare della Seat Flor, che era di spalle. Il pesante serramento lo ha colpito alle spalle e a una gamba. Il ferito è rimasto a terra, subito soccorso dal personale. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e sono subito arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde di Crema. Il medico che ha visitato il ferito ha visto che l’uomo presentava problemi alla schiena e alle gambe e ha fatto decollare un’eliambulanza dall’eliporto di Milano. L’elisoccorso è arrivato in pochi minuti e ha caricato il ferito per trasportarlo all’ospedale di Cremona, dov’è stato ricoverato in codice giallo.

Le sue condizioni parlano di una frattura al femore, ma non preoccupano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per eseguire i rilievi e i tecnici dell’Asst di Crema per verificare eventuali anomalie. Appare evidente che gli infissi sono caduti a terra perché non fissati al bancale e si dovrà accertare se fossero in sicurezza o meno.

Pier Giorgio Ruggeri