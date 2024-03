Incursione in azienda. Predoni di “oro rosso“ razziano cavi elettrici

Ladri di rame nel deposito di una ditta che realizza e opera manutenzione a linee elettriche e d’illuminazione pubblica: rubati circa 500 metri di cavi elettrici. Gli ignoti malviventi hanno agito di notte, prima tagliando la recinzione, quindi introducendosi furtivamente nel deposito della Sidonio di via IV novembre a Cassolnovo. Proprio il materiale elettrico tenuto stoccato dall’azienda che ha tra i principali clienti E-Distribuzione, Iren, Ferrovie Nord e Rfi, ha attirato i predoni dell’oro rosso, interessati appunto alla gran quantità di cavi elettrici dai quali ricavare il prezioso metallo, sempre facilmente smerciabile sul mercato illecito. Ladri probabilmente specializzati in simili colpi, attrezzati anche con un mezzo per il trasporto della refurtiva abbastanza ingombrante, da trasportare in un luogo sicuro per il successivo smembramento dei cavi per l’estrazione del rame. I carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato indagini sul furto, messo a segno da una banda probabilmente numerosa, che potrebbe aver già colpito altri simili obiettivi anche al fuori dai confini provinciali, con un raggio d’azione ampio, forse arrivata in Lomellina dalle confinanti province di Milano o Novara. S.Z.