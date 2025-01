Incursione dei ladri in una casa di Strada Valle. Presi i gioielli in oro

Sono tornati dopo una settimana di assenza e hanno trovato la casa a soqquadro. Il furto è stato scoperto e denunciato sabato ai carabinieri, ma potrebbe essere stato messo a segno in un arco di tempo abbastanza ampio. In strada Valle a Voghera, ignoti ladri hanno forzato la porta finestra del bagno e si sono così introdotti nell’abitazione. Hanno frugato in ogni stanza per cercare qualcosa di prezioso da rubare, non hanno trovato soldi in contanti, ma alcuni gioielli d’oro, per un valore del bottino che non è stato quantificato. I militari della Compagnia di Voghera hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili, forse una banda specializzata in simili furti. S.Z.